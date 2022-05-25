عاجل.. السلطات الباكستانية تفرق مظاهرة لـ«خان» بالقنابل المسيلة للدموع

أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية، بتفريق الشرطة الباكستانية، المتظاهرين مؤيدي رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعدما أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع.

وتداول العشرات من رواد التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لأنصار عمران خان، أثناء تفريقهم بمظاهرات دعا إليها رئيس الوزراء السابق من أجل الضغط على الحكومة، وإجراء انتخابات برلمانية عاجلة.

Shame on imported government... https://t.co/mYpqw1nrDb — عمران خان کا سپاہی (@iNaveedSherazi) May 25, 2022

الشرطة الباكستانية تفرق المتظاهرين

ورغم قيام السلطات الباكستانية، بقطع الطريق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، للمشاركة في المظاهرة التي دعا إليها عمران خان، تمكن المتظاهرين من فك هذا الحصار، وقامت الشرطة الباكستانية بتفريقهم، وإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

وكان البرلمان الباكستاني قام بحجب الثقة من رئيس الوزراء الباكستاني السابق، خلال الشهر الماضي، وهو الأمر الذي اعتبره « خان»مؤامرة أمريكية، مطالباً بحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.