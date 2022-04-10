من هو رئيس وزراء باكستان عمران خان؟: أطيح به قبل حل البرلمان

لم يتخيل عمران خان أن قرار حل البرلمان الباكستاني سوف ينقلب عليه مرة أخرى، ويؤدي إلى الإطاحة به من رئاسة الوزراء، ليصبح مستبعداً من نفس البرلمان الذي أراد حله، بعدما قضت المحكمة العليا في باكستان بأن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، خالف الدستور عندما عرقل عملية التصويت على سحب الثقة منه، وقيامه بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

ولم تقف المحكمة العليا في باكستان عند هذا الحد، لتصدر قراراً بانعقاد وعودة البرلمان الباكستاني مرة أخرى، ليعود البرلمان ويقوم أعضاء المعارضة البرلمانية بالتصويت مرة أخرى، الذي ينتهي بحجب الثقة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

الجيش يتأهب

وتزامن الموافقة على سحب الثقة من عمران خان، إلى قيام الجيش برفع حالة التأهب في البلاد، استعداداً لأي محاولات من قبل مؤيديه قد تؤدي إلى مشاكل أو اضطرابات أمنية داخل البلاد.

ويعد عمران خان واحدا ًمن أشهر الساسة في البلاد، إذ تمكّن «خان» من الجلوس على مقعد رئاسة الحكومة لمدة 18 عاماً دون منافس، حتى قام أعضاء المعارضة البرلمانية في باكستان، بالدعوة إلى التصويت لحجب الثقة عنه، موجهين له اتهامات بأنه فشل في إنعاش الاقتصاد الباكستاني، كما أنه لم ينفذ وعده بمحاربة واستئصال الفساد في باكستان.

عمران خان قاد باكستان لبطولة العالم في الكركيت

ولعمران خان، جانب آخر غير الجانب السياسي باعتباره رئيساً سابقاً لمجلس لوزراء في باكستان ورئيساً لحركة إنصاف الباكستانية، حيث يعد «خان» واحدا ًمن أشهر لاعبي الكريكت الدوليين، إذ انضم لفريق الكركيت الباكستاني منذ عام 1971، وتولي قيادة الفريق أكثر من مرة في الفترة ما بين عامي 1982 وحتى 1992، وبعد تقعده من اللعب تم استدعائه مرة أخرى لينضم للمنتخب الوطني في سن الـ39 ويحقق هو وزملائه الفوز الأول والأخير لباكستان في بطولة كأس العالم عام 1992.

ورغم الشعبية التي حظي بها عمران خان سواء على المستوى السياسي أو الرياضي إلا أنه لم يتمكن من الاستمرار، وخاصة عندما طالب الرئيس الباكستاني بحل البرلمان، لتصدر المحكمة العليا في البلاد قراراً بعدم دستورية قرار «خان» بحل البرلمان وعودته مرة أخرى ليصوت البرلمان الباكستاني على حجب الثقة من عمران خان، وإصدار قرارات بمنعه من السفر، وكذلك منع أي سياسي من السفر إلا بعد الحصول على أذن من الدولة.