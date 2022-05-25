مارثا محروس تحذر من التعرض لنساء مصر: خط أحمر

رفضت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التصريحات المهينة التي تجرأ بها أحد الفنانين الفاشلين الهاربين خارج البلاد، ليهاجم هذه المرة «سيدات وعظيمات مصر».

سيدات وعظيمات مصر

وأدانت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلمتها بمجلس النواب اليوم، هذه التصريحات، ووصفتها «بالوقاحة».

وشددت النائبة مرثا محروس، على أن الرجل الذي يتناول المرأة المصرية بلفظ خارج أو خادش للحياء، لا يستحق أن يكون رجلًا، محذرة من الإهانة أو التعرض لسيدات مصر، فالتعرض لهن «خط أحمر».

المرأة المصرية

واختتمت «محروس»: إن أمثال هذا النكرة، لا تستحق أن تضع قدمها على تراب مصر، الذي شاركت في الحفاظ عليه كل امرأة مصرية على مر تاريخ الدولة المصرية، قبل أن يولد أمثال هؤلاء، لكن لا لوم على جاهل لا يدرك قيمة السيدة المصرية.

وكانت عدد من نائبات البرلمان، أعلن رفضهن للتصريحات المسيئة التى أطلقها أحد الفنانين الهاربين ضد سيدات مصر فى الأيام الأخيرة.

نقابة الفنانين لـ عمرو واكد: وجودك لا يشرفنا

وقال أشرف زكي، في بيان صادر للنقابة، إنّ عمرو واكد، مشطوب من نقابة المهن التمثيلية منذ سنوات، متابعًا: «لا يشرفنا وجود أمثال هؤلاء في نقابتنا العريقة، ونساء مصر أشرف من هؤلاء الأقزام».

مطالبات بمحاسبة عمرو واكد على إساءاته للمرأة المصرية

وجاء بيان نقابة الممثلين، بعد تغريدة نشرها واكد عبر حسابه على تويتر، والتي قوبلت بهجوم كبير من المصريين، حيث تضمّنت إساء لنساء مصر، وسط مطالبات بمحاسبته دوليا، خاصة وأنّه يعيش في الخارج، ودائم الهجوم على الشعب المصري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعالت بعض الأصوات لمطالبة نقابة الفنانين، بفصل عمرو واكد من عضوية النقابة، ما دعا نقيب الفنانين لإصدار بيان، أوضح خلاله أنّ واكد مشطوب بالفعل قبل سنوات، ولا تربطه أي صلة بالنقابة.