«اتصالات النواب»: استغلال الشركات لبيانات المواطنين قضية أمن قومي

علّقت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، على ظاهرة بيع بيانات المواطنين الشخصية لشركات الدعاية، موضحة أن هذه القضية تصنف من قضايا الأمن القومي في مصر، لأن إتاحة أو بيع المعلومات الخاصة بالمواطن إلى شركات الدعاية يعد انتهاكًا لخصوصية المواطنين.

وقالت «مارثا»، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، إن الكثير من الشركات تحاول استغلال بيانات المواطنين لتسويق بعض منتجاتها أو تحديد الفئات التي تستهدفها بهذه المنتجات بكل سهولة، دون غطاء تشريعي أو قانوني يحاكم أو ينظم تلك العملية، ولهذا تنبه عدد ليس بالقليل من أعضاء مجلس النواب لهذه الظاهرة، وقدموا اقتراحات مشاريع قوانين للوقوف في وجه هذه الظاهرة.

ظاهرة استغلال بيانات المواطنين أمر جلل

وأشارت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب تنبه بشكل جيد للظاهرة، مؤكدة أنها تمثل أمرا جلل يستحق أن يكون له غطاء تشريعي وقانوني ينظم هذه العملية.

نشر الوعي بين المواطنين لعدم إتاحة بياناتهم بسهولة

ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أنه من الضروري نشر الوعي بين المواطنين المصريين، حتى لا يساعدوا في نشر بياناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لأن هذا الأمر يتيح للشركات بكل سهولة استخدام تلك البيانات لخدمة أهدافه التسويقية، أو استغلالها بأي شكل سيئ، مطالبة المواطنين بالحرص بعض الشيء وألا يتيحوا معلوماتهم بهذا الشكل المفرط والزائد عن الحد عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.