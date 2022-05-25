القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع المالية والتنمية المحلية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف مؤسسات الدولة لتوعية وتنوير الشباب المصري لما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري العظيم، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكثيف الدور التوعوي لكافة الوزارت وإبراز ما يتم بذله من مجهودات ملموسة على أرض الواقع لدفع عجلة التنمية بمختلف محافظات الجمهورية، نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة بالأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وقيادات قوات الصاعقة والمظلات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المختصين من وزارتي المالية والتنمية المحلية.

واستعرضت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمي لوزارة المالية، عددا من الموضوعات وجهود الوزارة بمختلف القطاعات والدور الذي تقوم به في الإصلاحات الاقتصادية المالية بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية وخططها المستقبلية.

وألقى الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصري والمشروعات القومية، كلمة استعرض خلالها الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية بمختلف قطاعاتها لإحداث النقلة النوعية لمختلف التخصصات التي تشرف عليها الوزارة، وكذلك الجهود المبذولة في مبادرة «حياة كريمة».

يأتي ذلك انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق القوات المسلحة بالتعاون مع كل الوزارات لتوفير مناخ توعوي يهدف لإطلاع الشعب المصري على استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مصر المستدامة 2030.