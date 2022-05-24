هيئة قناة السويس تحتفي بأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

نظمت هيئة قناة السويس احتفالية خاصة لمجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، بمبنى المارينا الجديد شرق القناة بمدينة الإسماعيلية، للاحتفاء بأسر الشهداء، وتعظيم البطولات التي سطرها رجال وأبطال قواتنا المسلحة، ورجال الشرطة البواسل، والتضحيات الغالية التي قدموها في سبيل الذود عن تراب الوطن، وحفظ سلامة وأمن أراضيه.

بدأت الفعاليات باستقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والقيام بجولة بحرية فى قناة السويس، والإبحار من خلال معدية «تحيا مصر» في قناة السويس الأصلية، وقناة السويس الجديدة، ومشاهدة عدد من المشروعات القومية المقامة على ضفاف القناة، شملت مدينة الإسماعيلية الجديدة، وكوبرى الشهيد أحمد منسي.

وعقب ذلك، ألقى الفريق أسامة ربيع كلمة، أعرب فيها عن اعتزازه بتواجد هذه الكوكبة من أسر أبطال مصر من شهداء القوات المسلحة والشرطة في هيئة قناة السويس، المرفق الملاحي الأهم عالميا، وأحد مصادر الدخل القومي المصري والشاهد الرئيسي على كل التضحيات والبطولات والمعارك التى شهدها الوطن على مر التاريخ.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس حرصت على تخليد ذكرى وبطولات شهداء مصر، بإطلاق أسمائهم على أحدث وأبرز مشروعاتها القومية، لربط سيناء الحبيبة بالوادي، عبر سلسلة من الكباري العائمة، تربط ضفتي القناة في مدن القناة الثلاثة، التي أسهمت فى تحقيق مزيدا من الربط بين سيناء والوادي، من خلال حزمة من المشروعات التنموية، وبالتكامل مع سلسلة من الأنفاق العملاقة، التي جرى تنفيذها أسفل القناة للوصول إلى قلب سيناء.

عقب ذلك، استمع الحضور إلى عرض تقديمي عن قناة السويس، تخلله عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تسرد تاريخ القناة، تلاها سرد قصصى من الكاتبة الدكتورة سماح أبو بكر، عن ملحمة تعويم سفينة الحاويات EVER GIVEN.

كما تضمنت فعاليات الزيارة فقرة استمتع خلالها الأطفال بالألعاب والعروض الترفيهية، ومشاهدة السفن العابرة من على ضفاف القناة، واختتمت الزيارة بجولة ميدانية في أنفاق الإسماعيلية «تحيا مصر».