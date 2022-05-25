قنصل فرنسا بالإسكندرية عن تجديد عقد مبابي: نسعى لإبقاء مواهبنا في بطولتنا

كشف قنصل عام فرنسا في الإسكندرية، محمد نهاض، عن سعادته بتجديد عقد الموهبة الفرنسية كيليان مبابي، لنادي باريس سان جيرمان، حتى عام 2025، مؤكدًا أنه من المهم أن تبقى المواهب الفرنسية داخل الدوري الفرنسي، قائلًا: «يسعدنا أن تبقى مواهبنا داخل البطولة الفرنسية، فهي إنعاش للبطولة الفرنسية بالأخص لاعب بقيمة مبابي».

فرنسا اهتمت بتكوين المواهب الرياضية

وأضاف قنصل فرنسا بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة الفرنسية اهتمت بتكوين المواهب الرياضية الصغيرة، من خلال اللاعبين القدامى، وهو الأمر الذي ساهم في فوز فرنسا بكأس العالم.

مبابي يساعد باريس سان جيرمان أوروبيا

وأكد أن وجود لاعب مثل مبابي مع فريق باريس سان جيرمان يثقل من قيمة الدوري الفرنسي، كما أنه يساعد فريق باريس لتجاوز أدوار إقصائية متقدمة في البطولات الأوروبية، وهو أمر مهم لأن باريس يمثل فرنسا على المستوى القاري بشكل مميز.

وتطرق نهاض إلى الرؤية الخاصة بالقنصلية الفرنسية في الإسكندرية، التي تهتم بالجانب الثقافي، فيما لم يخف آمالها عن تنمية الجانب الرياضي أيضًا في حال أتيحت الفرصة لذلك، مشددًا على البحث عن تلك الفرص، إلا أن مصر تملك مدارس تكوين لكرة القدم مميزة مثل الأهلى والزمالك اللذين يعتبران من أكبر أندية إفريقيا، كما أن النادي الأهلي حامل لقب نادي القرن الأفريقي.

جاء ذلك على هامش حفل توقيع عقد شراكة بين رابطة المدارس الفرنسية (mlf)، وإحدى المدارس الدولية للحصول على الاعتماد من وزارة التعليم الفرنسية، صباح اليوم في مقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية.

ويذكر أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن منذ يومين، تجديد عقد موهبته الشابة كيليان مبابي إلى صيف 2025، قاطعًا على نادي ريال مدريد المفاوضات التي بدأت منذ يناير الماضي، أملًا في حصد تلك الموهبة بشكل مجاني.