«نافاس» حارس باريس سان جيرمان يحتفل بالكريسماس وعيد زواجه بالغردقة

يحتفل حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، كيلور نافاس، اليوم السبت، بعيد زواجه في أحد المنتجعات السياحية الكبرى في منطقة «سهل حشيش»، جنوب مدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، التي أبدى أعجابه بها، وذلك خلال زيارته للغردقة، برفقة أسرته، لقضاء إجازة الكريسماس، بدعوة من رجل الأعمال كامل أبوعلي، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، التي تستمر حتى عيد رأس السنة.

نجم باريس سان جيرمان يحتفل بالكريسماس في الغردقة

وكشف محمد عيد، مدير التسويق المنتجعات السياحية المستضيفة لكيلور نافاس وعائلته، أن حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان احتفل بالكريسماس برفقة عائلته، لافتاً إلى أنه أبدى إعجابه الشديد بأجواء الاحتفالات في الغردقة، وانبهاره بالطقس المعتدل والشمس الدافئة طوال الوقت، والشواطئ الخلابة على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، أن حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان كيلور نافاس وعائلته احتفلوا بالكريسماس في أحد المطاعم السياحية داخل المنتجع السياحي، وحرص على تبادل الهدايا.

برنامج سياحي ترفيهي للحارس كيلور نافاس وعائلته

وأكد مدير التسويق بالمنتجع السياحي أن إجازة الحارس كيلور نافاس ستمتد حتى إجازة رأس السنة الميلادية، برفقة أسرته، مشيراً إلى أنه تم إعداد برنامج سياحي ترفيهي حافل للاعب وأسرته، يشمل جولات سياحية لمعالم الغردقة السياحية، ورحلة بحرية إلى إحدى الجزر البحرية، وزيارة لأكبر حديقة للألعاب المائية «أكوا بارك» في الغردقة.

ووصل حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، كيلور نافاس، إلى الغردقة مساء الخميس الماضي، برفقته عائلته، وذلك لقضاء احتفالات الكريسماس وليلة رأس السنة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى، بدعوة من رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر.

وتم عمل حفل استقبال للاعب على أعلى مستوى ومعه أسرته، وذلك بمنتجع الإقامة، وهو نفس المنتجع الذي استضاف حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» لأفضل لاعبي القارۃ الأفریقیة العام الماضي، بمنطقة «سهل حشيش»، جنوب الغردقة، ویُعتبر مقصداً لمشاهیر کرۃ القدم العالمیة.