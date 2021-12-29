حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان يغادر الغردقة على طائرة خاصة

غادر، منذ قليل، كيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الغردقة، برفقة عائلته، على متن طائرة خاصة متجها إلى فرنسا، وذلك بعد انتهاء إجازته والتي استمرت لعدة أيام، احتفل خلالها بأعياد الكريسماس وعيد زواجه بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس مجلس مستثمري البحر الأحمر.

حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان يغادر الغردقة

وكشف محمد عيد الخبير التسويقي بالبحر الأحمر، عن أن زيارة كيلور نافاس حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان للغردقة استمرت لمدة أسبوع، وجاءت بناء على دعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، وذلك في إطار التسويق السياحي للفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة.

برنامج سياحي حافل للاعب وعائلته في الغردقة

وأشار «عيد» لـ«الوطن»، إلى أن برنامج اللاعب كيلور نافاس في الغردقة شمل احتفالات الكريسماس، والاحتفال بعيد زواجه الذي احتفل به في أحد المطاعم السياحية المغربية داخل أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة.

وشملت زيارة «نافاس» وعائلته برنامجا سياحيا حافلا تضمن معالم المدينة السياحية، وزيارة لـ«جانجل أكوا بارك» وهو من أكبر الملاهي المائية في الشرق الأوسط.

كيلور نافاس يغادر الغردقة ويعد بتكرار زيارتها

وأضاف الخبير التسويقي، أن اللاعب الدولي أبدى إعجابه الشديد بأجواء الغردقة واحتفالات الكريسماس، ووعد بزيارة الغردقة مرة أخرى حيث أصبح من عشاقها، لافتاً إلى أنها المرة الثانية التي يزور اللاعب فيها الغردقة وكانت المرة الأولى في عام 201‪9 قبل جائحة كورونا.