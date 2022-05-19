تشريح جثة ربة منزل توفيت بـ«حبة حفظ الغلال» في ظروف غامضة بالوايلي

قررت جهات التحقيق نقل جثة ربة منزل من مستشفى الدمرداش لمشرحة زينهم، بعد وصولها للمستشفى إثر تناولها حبة حفظ الغلال، كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وبيان إذا كانت المتوفاة تناولت الحبة السامة بإرادتها أم وُضعت لها في الطعام، وقررت جهات التحقيق استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

إخطار من مستشفى الدمرداش بوفاة مُسنة

تلقي مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارا من مستشفى الدمرداش بوفاة ربة منزل، ادعاء تناول حبة حفظ الغلال، وبالانتقال تبين وفاة «حنان.م»، 55 سنة، وكشفت التحريات أن المتوفاة من بني سويف، وقام المستشفى بتحويلها إلى مستشفى الدمرداش بسبب سوء حالتها الصحية، إلا أنها توفيت أثناء محاولة إسعافها، وبسؤال أسرتها أقرت بأنها سيدة متدينة ومن الصعب إقدامها على الانتحار، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

مصرع شاب بجرعة مخدرات زائدة في المرج

وفي سياق آخر، لقي شاب بدائرة قسم شرطة المرج مصرعه إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وتبين أن المتوفي اعتاد على تعاطي المخدرات بشهادة المقربين منه.