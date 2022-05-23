حبس تاجر حشيش لحيازته 150 طربة في الإسماعيلية.. تقدر بمليون جنيه

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بحبس تاجر حشيش ضبط بكمية كبيرة من المواد المخدرة، في حملة أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية.

وناقش فريق من النيابة العامة المتهم في التهم المنسوبة عليه بعد ضبطه بكمية كبيرة تجاوزت 150 طربة من مخدر الحشيش داخل إحدى الأماكن الخاصة به.

استهداف المتهم

وكانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية تفيد قيام أحد الأشخاص بترويج مخدر الحشيش بدائرة مركز أبوصوير على نشاط واسع.

وبتكثيف التحريات تمكن ضباط المكافحة من رصد المتهم ورصد تعاملاته مع بعض عملائه ممن يترددون على أحد الأماكن التي يتخذها مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي في محافظة الإسماعيلية.

القبض على المتهم

وتمكنت حملة مكبرة بالتنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية من استهداف المتهمم والقبض عليه خلال قيادته دراجة نارية بمركز أبوصوير.

وعثرت الاجهزة الامنية مع المتهم على كرتونة بها 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت حوالي 15 كيلو، تقدر بمليون جنيه، ومبلغ مالي من حصيلة البيع وتحفظت على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية فإن القيمة المالية للمضبوطات تقدر بنحو مليون وخمسون ألف جنيه تقريبا تم التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات في النيابة العامة.

تكثيف الحملات الأمنية

وتكثف مديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الفترة الحالية من الحملات علي كبار تجار المواد المخدرة وضبطهم قبل بيع المخدرات وترويجها.

ونجحت مباحث مركز التل الكبير خلال الأيام الماضية في استهداف أحد الأشخاص له معلومات جنائية لاتجاره في مخدر الحشيش وضبطتت بحوزته 30 فرش حشيش.