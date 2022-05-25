«مستقبل مصر»: محصول القمح يستحوذ على 40 ألف فدان من المشروع

أشاد الدكتور ياسر عبد الحكيم، المستشار العلمي لمدير مشروع مستقبل مصر، بالمشروعات الزراعية العملاقة التي تُطلقها الدولة المصرية والحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ذكر أن مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يُعد مشروعًا رائدًا وبدأ العمل عليه منذ 4 سنوات، إذ تم بالفعل 350 ألف فدان للرقعة الزراعية حتى الآن داخل الدولة المصرية، وهو ما يجعله مشروع عملاق في الإنتاج الزراعي.

مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يُمثل50% من مشروع الدلتا الجديدة

وأضاف «عبد الحكيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تُقدمه الإعلامية دينا عصمت، ويُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يُمثل تقريبًا 50% من إجمالي مشروع الدلتا الجديدة، إذ أن المستهدف للمشروع حوالي مليون و 50 ألف فدان، تم استصلاح منهم حتى الآن 350 ألف فدان، وجاري استكمال باقي المشروع، ضمن جهود الدولة المصرية لزيادة الرقعة الزراعية.

المساعدة على تقليل الاحتياج للاستيراد من الخارج

وأوضح أن الميزة الأولى في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، هو المساعدة على تقليل الاحتياج للاستيراد من الخارج، والعجز في الإنتاج، خاصة في القمح والحبوب والسمسم، فضلًا عن أن المشروع ساهم في تشغيل أيدي عاملة كثيرة من خلال زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية التي يوجد بها أزمة من حيث الزيادة في حجم استيرادها، من القمح والذرة الشامية والفول الصويا وعباد الشمس وبنجر السكر.

المستهدف خلال السنة القادمة زراعة حوالي 350 ألف فدان من القمح

وأشار المستشار العلمي لمدير مشروع مستقبل مصر، إلى أن محصول القمح يستحوذ على حوالي 40 ألف فدان من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وبنجر السكر 50 ألف فدان وفول الصويا حوالي ألف فدان، ومن المستهدف خلال السنة القادمة زراعة حوالي 350 ألف فدان من القمح لتغطية الأزمة العالمية بما يقارب حوالي مليون طن قمح، فالمشروع يمثل قيمة مضافة، وسيساهم في سد الفجوة.