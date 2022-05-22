عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.. إضافة جديدة إلى مسيرة الإنجازات»، إذ أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي هو أحد المشروعات الزراعية الكبرى التي دشنتها الدولة المصرية لتعظيم الفرص الإنتاجية في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي.

وكان يوليو 2017 بداية التفكير في هذا المشروع الكبير، حينما وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في تنفيذه لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، ما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

موقع استراتيجي

مميزات كبيرة لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، حيث يتمتع بموقع استراتيجي في امتداد طريق محور الضبعة، ما يجعله قريبا من موانئ التصدير والمطارات والمناطق الصناعية وبالتبعية يجعل المشروع مقصدا زراعيا جادا للمستثمرين وتتضمن البنية الأساسية والإدارية للمشروع منظومة متكاملة، بالإضافة إلى آلاف من أجهزة الري ويشمل محطتي كهرباء بطاقة 250 ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كم وشبكة طرق رئيسة بإجمالي 500 كم.

الموارد المائية

ويعتمد مشروع مستقبل مصر في توفير الموارد المائية على 3 مصادر، خزانات المياه الجوفية، ومد ترعة مستقبل مصر بطول 41 كم والثالث هو المياه السطحية الناتجة عن معالجة مياه الصرف الزراعي، ويعمل المشروع للإنتاج الزراعي على زيادة مساحة الأراضي إلى مليون و50 ألف فدان في نهاية 2024، وهو ما يساعد بجانب المشروعات القومية الأخرى على زيادة مساحة الأراضي المزروعة وبالتالي زيادة حجم المحاصيل الزراعية.