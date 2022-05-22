أبو غزالة: أثق في مستقبل مصر المزدهر.. الدولة حريصة على بناء المستقبل

أشاد الدكتور طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي العالمي، بحرص القيادة السياسية في مصر وكذلك الحكومة في النظر على المستقبل في كل الخطط التي تقوم بها، لذلك دائما ما يثق في مستقبل مصر المزدهر، كون القائد الحقيقي هو من يبني مستقبل دولته، مؤكدًا أن الدولة المصرية اتخذت من الخطط الاستراتيجية ما يدل على حرصها على المستقبل بقدر حرصها على الحاضر، فحياة المواطنين وأرزاقهم مهمة للغاية، وأيضًا مستقبل الدولة والشعب مهم بنفس القدر.

الدولة المصرية حريصة على بناء المستقبل للأجيال المقبلة

وأضاف «أبو غزالة»، خلال تصريحات عرضتها قناة «Extra news»، أن الدولة المصرية حريصة على بناء المستقبل للأجيال المقبلة من أجل تحقيق مصلحة الدولة في الازدهار، وهناك أيضًا حرص مساوي على تأمين الحياة اللازمة للشعب المصري، مشيدًا بجهود الدولة في بناء وتطوير ودعم البنية التحتية، كون الدول التي أهملت في البنية التحتية، حققت أضرارًا جسيمة وستحقق خسائر كبيرة في المستقبل، مؤكدًا أن البنية التحتية تُعد البنية المادية مثل الطرق والكباري وغيرها.

الدولة المصرية حرصت على تطوير البنية التحتية الوطنية والإلكترونية

وأشار الخبير الاقتصادي العالمي، إلى أن الدولة المصرية حرصت على تطوير البنية التحتية الوطنية والإلكترونية، من خلال الرقمنة بما يخدم مستقبل الاقتصاد، فالدولة المصرية حاليا أعطت الأهمية الكبرى للمستقبل لضمان جودة الحياة للأجيال القادمة، موضحًا أن النقلة والتحول إلى ثورة المعرفة يكون لمصلحة الإنسان وليس لربح المؤسسات، فالتقنية والتطور لا تسير إلا للأمام.