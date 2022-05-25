فريق مسار إجباري يحيي حفلا غنائيا في بلجيكا

أعلن فريق مسار إجباري استعداده لإحياء حفل غنائي في بلجيكا ضمن جولاتهم بأوروبا، الثلاثاء 7 يونيو المقبل، الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك من خلال صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حيث نشرت الصفحة الرسمية لفريق مسار إجباري البوستر الرسمي للحفل، وعلقت: «لكل جمهور مسار إجباري في بلجيكا، جايين لكم ضمن جولتنا في أوروبا، في بروكسل 7-6-2022».

حفلات مسار إجباري في أوروبا

يذكر أن فريق مسار إجباري يستعد الفترة المقبلة لإحياء أكثر من حفل غنائي في أماكن مختلفة بأوروبا، إذ يحيون حفلا غنائيا يوم الجمعة 3 يونيو المقبل في برلين الساعة السابعة والنصف مساءً، وحفل آخر يوم السبت، 4 يونيو المقبل، في باريس الساعة السابعة مساءً، كما يستعدون لحفل غنائي جديد في مدينة جنت بـ بلجيكا يوم الأربعاء 8 يونيو المقبل.

حفل مسار إجباري مع فرقتي «إتش أو إتش» و«وسط البلد»

كما تشارك مسار إجباري في حفل غنائي مع فرقتي «إتش أو إتش»، و«وسط البلد» الجمعة المقبلة في مسرح الماركيه في كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس، وسوف تقدم الفرقة خلال الحفل أغاني ألبومها الجديد لأول مرة مباشر.

ألبوم مسار إجباري الجديد

ويعمل الفريق خلال الفترة الحالية على ألبومه الجديد وهو الألبوم الرابع في مسيرتهم الفنية، ويتضمن ألبوم «نص حاجات» عدة أغاني، منها: «شكرًا» «نص الحاجات» «الله يجازي الليل» «خليك في حالك»، وهذه الأغاني من كلمات الشاعر محمد بحيري، بينما جاءت الأغنية الخامسة بعنوان «بقيت غريب» من كلمات الشاعر أحمد الراوي.