مسار إجباري ووسط البلد وإتش أو إتش يجتمعون في حفل واحد الجمعة المقبلة

تجتمع فرقة مسار إجباري مع فرقتي وسط البلد وإتش أو إتش في حفل غنائي ضخم لأول مرة، مساء الجمعة المقبلة.

وتفتتح الفرق الغنائية الثلاث موسم حفلات Non Stop Music في مسرح الماركيه في كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس، في أول حفل غنائي من نوعه يشهده المسرح ويستمر لأكثر من 4 ساعات متواصلة في سهرة موسيقية أقرب ما تكون لمهرجان مزيكا بدون توقف.

الحفل ضمن موسم حفلات Non Stop Music

وتفاجئ مسار إجباري جمهورها بالقاهرة بالعرض الحي الأول لأجدد أغنيات ألبومها الجديد نص الحاجات، مع توليفة مميزة من أشهر أغانيها، مثل بقيت حاوي وشيروفوبيا واقرا الخبر وريتك معايا، بينما تأسر وسط البلد مسامع الحضور بمزيج من أغنيات انتيكا وقربيلي وعانقيني وأغنيتها الأخيرة تلاميذنا.

موسم حفلات Non Stop Music يقدم فرقة HOH

كما يشهد حفل Non Stop Music أجدد إطلالات فرقة HOH إتش او إتش، بعد غياب طويب عن الساحة الجماهيرية، وتضم الفرقة ثلاثة أيقونات موسيقية في مصر تنتمي إلى فرق غنائية مختلفة، وهم هاني عادل من فرقة وسط البلد، وأوسو لطفي من فرقة نغم مصري، وهاني الدقاق من فرقة مسار إجباري.

فرقة مسار إجباري تعمل على ألبوم بعنوان نص حاجات، وهو الألبوم الرابع في مسيرتهم، ويتضمن أغنيات «نص الحاجات - شكرا - الله يجازي الليل - خليك في حالك»، وهو من كتابة الشاعر محمد بحيري، أما الأغنية الخامسة فهي بقيت غريب، من كلمات الشاعر أحمد الراوي.