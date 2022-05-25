المشدد 15 عاما لمندوب توصيل طلبات هتك عرض طفلة.. تتبعها لمحل سكنها

قضت الدائرة 30 جنايات، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، بمعاقبة مندوب توصيل طلبات بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك لإدانته بهتك عرض طفلة وسرقتها بالطالبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلي، والدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت.

أوراق القضية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3547 لسنة 2021 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 622 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم «حسن. س، مندوب توصيل طلبات»، في فبراير من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، بهتك عرض الطفلة المجني عليها «رنيم. أ»، بالقوة والتهديد وذلك بأن تتبعها داخل المصعد الكائن بالعقار محل اقامتها وأشهر تجاهها سلاحا أبيض «مطواة».

وهددها باستخدامها، وتمكن بتلك الوسيلة من ملامسة مناطق عفتها، وشرع في سرقة المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليها الطفلة، وذلك بطريق الاكراه الواقع عليها بأن استخدم السلاح الأبيض مهددا إياها باستخدامها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبلغ المالي الذي كان بحوزتها، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا حال هروبه.

المتهم يهدد الطفلة بسلاح أبيض

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم أحرز سلاحاً أبيض «مطواة»، بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية والحرفية.

وبسؤال النيابة العامة للطفلة المجني عليها «رنيم»، على سبيل الاستدلال، قررت بها حال عودتها للعقار محل إقامتها واستقلالها المصعد فوجئت بالمتهم متتبعا لها داخله وأخرج سلاحا ابيض «مطواة»، مهددا إياها بإصابتها ما لم تنصع لأوامره فتمكن من الاستيلاء منها على مبلغ مالي، وأضافت قيامه بهتك عرضها بأن تحسس أجزاء من جسدها، إلا أنها استغاثت وتمكن حارس العقار من ضبطه حال هروبه.

وجاء في أقوال «إبراهيم. س، نجل حارس العقار محل الواقعة»، أمام النيابة العامة، بأنه حال تواجده بغرفة حارس العقار محل الواقعة تناهى إلى سمعه صوت استغاثة من ناحية المصعد وباستبيان الأمر أبصر المتهم يركض نزولا من الدرج، فتمكن من ضبطه والمطواة حوزته.

وجاء في أقوال والد الطفلة أمام النيابة العامة، بأنه تناهى إلى مسمعه صوت أشخاص بالمصعد الخاص بالعقار محل إقامته فهم لاستبيان الأمر وأبصر نجلته تبكي بشدة وبسؤالها أفادت له بقيام المتهم بسرقتها وهتك عرضها كرها عنها.

وجاء في تحريات المباحث التي أجراها قسم شرطة الطالبية، بتلقيه بلاغا مفاده ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بواقعة سرقة، فانتقل لفحص البلاغ وتقابل مع المجنى عليها والشاهد الأول وبمناقشتهما أفادا له بقيام المتهم بسرقتها كرها عنها مستخدما سلاحا أبيض «مطواة» وما إن استغاثت حتى فر هارباً وتمكن الشاهد الأول من ضبطه والسلاح حوزته وأضاف أنه بضبط المتهم وتفتيشه عثر حوزته على المبلغ المالي محل السرقة.