السجن 5 سنوات لمدير شركة هتك عرض موظفة في مصر الجديدة: لمس أماكن حساسة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة مدير شركة بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بهتك عرض موظفة بالشركة، وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، محمد علاء.

هتك عرض موظفة

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 1335 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 100 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، أن المتهم طارق. أ.46 عامًا، مدير إدارة الاستثمار، ليبي الجنسية، في غضون شهر أغسطس عام 2021 وفي يوم 6 فبراير2022 ، هتك عرض المجنى عليها «ف.ع» بالقوة بأن جذبها نحوه والتصق بعجزها ووضع يده على أماكن حساسة بجسها وكم فاهها، وتحرش بالمجنى عليها بأن تعرض لها بتلميحات جنسية بالقول الحصول على منفعة حال كونه له سلطة عليها.

شهدت المجني عليها أمام النيابة العامة، لقيامه بالتعرض لها تلميحات جنسية بقصد الحصول على منفعة، وكما قام بهتك عرض وملامسة مواطن عورتها بيده وتحسس بجسده جسدها بالكامل حال كونه مديرها في العمل.

الشاهدة الثانية موظفة بالشركة

وقالت الشاهدة الثانية في أقوالها بالتحقيقات إن المجني عليها أبلغتها بقيام المتهم بهتك عرضها بالقوة بأن وضع يده وملامسة جسدها بالكامل، وأضافت أن المجني عليها أبللغت بتلفظ المتهم بألفاظ تخدش حيائها.

تحريات المباحث

وتوصلت تحريات المباحث لصحة ما شهدت به المجني عليها من قيام المتهم بهتك عرضها عنوة بجذب المتهم لها متلصقًا بجسدها، واستطالت يده مواطن عفتها، وثبتت سوء سلوك المتهم مع المجنى عليها باعتياده التلفظ لها بألفاظ تخدش حيائها.