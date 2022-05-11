اتهام مدرس أزهري بـ«هتك عرض» طالبة أثناء درس خصوصي بالدقهلية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة طلخا، بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، القبض علي مدرس رياضيات بأحد المعاهد الأزهرية، بعد اتهامه بالتعدي جنسياً على طفلة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وإجبارها على ممارسة الرذيلة معه، بعد تهديدها بإبلاغ أهلها، في إحدى قرى مركز طلخا، وتم اكتشاف الواقعة عندما ذهب والد الطفلة إلى مكان الدرس، بعد تأخرها في العودة، فاكتشف وجود ابنته أثناء ارتدائها ملابسها.

ورود بلاغ بوقوع مشاجرة في إحدى قرى طلخا

تبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا من الأهالي بوجود مشاجرة بين العديد من الأشخاص في إحدى القرى بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان الواقعة، وتبين تجمع أهلية أحد أطراف المشاجرة، أمام أحد المنازل بالقرية.

بالفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هم كل من «ي. م. خ.»، وابنته «ف.»، طالبة بالصف الثالث الإعدادي الأزهري بمعهد فتيات «كتامة»، وطرف ثاني «م. ع. ح.»، مدرس رياضيات بمعهد أزهري، مقيم مركز طلخا.

ولي أمر يتهم مدرسا بـ«هتك عرض» ابنته

وبسؤال طرفي المشاجرة، اتهم والد الطالبة، في محضر التحقيقات، المدرس بالتعدي على ابنته جنسياً، بان قام بهتك عرضها، وذلك عقب انتهاء ابنته من الدرس، وأنه أثناء توجهه لاصطحاب ابنته من الدرس الخصوصي، وذلك لشعوره بتأخرها في العودة للمنزل، وجد مقر الدرس مغلقاً، وعند طرق باب المكان، فتح المدرس الباب، وفوجئ بابنته وحدها بصحبته، وحدثت المشاجرة بينهما بعدما أفادت الطالبة بأن المدرس المذكور تحايل عليها، وأوهمها بحبه لها، وتكررت بسبب ذلك اللقاءات الجنسية بينهما، إلى أن قام بفض غشاء بكارتها.

وبسؤال المتهم، في محضر الشرطة، أقر بوجود علاقة عاطفية بينهما منذ حوالي شهر، وتعددت اللقاءات العاطفية عقب انتهائها من الدروس، وانصراف باقي الطالبات من الدرس، كما اعترف بقيامه بهتك عرضها أكثر من مرة، وفض غشاء بكارتها، وأضاف المتهم أن الطالبة تخوفت من هذه العلاقة، وامتنعت عن الحضور إلى الدرس، فقام بإرسال رسائل تهديد لها، بأنه سيخبر أهلها، حال عدم ذهابها إليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، برقم 5927 جنح مركز طلخا لسنة 2022، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.