فخري الفقي: وثيقة ملكية الدولة ستقلل العبء الضريبي على المواطن

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحوار المجتمعي ضرورة مع إعلان وثيقة ملكية الدولة، من أجل معرفة التفاصيل أكثر لكل الفئات، ووضع فصل بين دور الحكومة وبين نشاطها الاقتصادي والقطاع الخاص، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب من الحكومة تنفيذ مؤتمر لإعلان خطتها، الذي جرى الإعلان فيه نية الدولة إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات، مع تعميق الصناعة، ووضع خطة لتقليل الدين العام مع تنفيذ الحماية الاجتماعية.

وثيقة ملكية الدولة

أضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الوثيقة ستكون جاهزة للطرح على الحوار المجتمعي، ويجب عرض القطاعات التي ستشارك فيها الحكومة، مبينا أن هناك آليات كثيرة لتخارج الحكومة من السوق، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت لضبط أسعار السلع، من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري.

ضرورة تقليل العبء الضريبي

أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تستهدف تعظيم المنشآت وتعزيز الأرباح غير الضريبية، من أجل تقليل العبء الضريبي على المواطنين، فمثلا الدولة تمتلك 55 هيئة اقتصادية في مصر، تستهدف الربح بجانب هيئات خدمية عددها 160 هيئة لا تستهدف الربح، من بينها 28 جامعة مصرية حكومية، بجانب 118 شركة قطاع أعمال، وبنوك عامة تملكها الدولة، وهذه الأماكن يجب أن تدر عائدا عاليا على الدولة، لأن 75% من أرباح الدولة من الضرائب.