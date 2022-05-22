«الفقي»: القطاع الخاص يحتاج تأهيل بعد مروره بصدمات عديدة منذ الستينيات

أشاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأخير له، لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحًا أن تصريحات وقرارات مدبولي، تُعد تحول كبير وتوجه جديد، وهم الآن في انتظار وضع خطة تفصيلية من أجل تنفيذها، وذلك خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه كلًا من الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN».

الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص

أضاف «الفقي»، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، كما أنه لا بد من تأهيل القطاع الخاص بسبب مروره بعدد من الصدمات منذ الستينيات حتى الآن، ونحتاج لخطة واضحة من أجل دعمة، موضحًا أن الصناعة تحتاج إلى مزيد من التطوير في ظل عصر الرقمنة، «لابد أن نمتلك سر الصنعة، والمعرفة التكنولوجية»، منوها بأن توطين الصناعة مطلوب، ويحولها إلى أحد أهم مراكز سلاسل الإمداد، منوها بأن البرلمان وضع بنية تشريعية لدعم قطاع الصناعة.

القطاع الخاص يُعد عمود الاقتصاد المصري

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن القطاع الخاص يُعد عمود الاقتصاد المصري وشريك أساسي واستراتيجي في عملية التنمية، فضًلا عن أن القطاع الخاص يتمتع بخبرات بشرية، والتوجه نحو الابداع والابتكار مما يدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنه من مزايا القطاع الخاص سرعة تنفيذ المشروعات وخلق فرص عمل وزيادة الدخل القومي من الضرائب وزيادة الاستثمارات والصادرات، ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي داخل الدولة.