موسم فتاوى ضد المرأة.. من «ضرب الزوجة» لمبروك عطية إلى «تعدد» أحمد كريمة

شهد العام الجاري 2022، العديد من الفتوى المتعلقة بالمرأة، التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الرأي العام، إذ تصدرت العديد من هذه الفتاوى، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلا كبيرا.

الزوجة الثانية

أحدث الفتاوى الخاصة بالمرأة، تصريح قاله الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال ظهوره في برنامج «التاسعة»، المذاع على فضائية «الأولى المصرية»، إذ صرح بأنه على الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى، بدلا من ارتكابه الفاحشة، وأن تعتبر هذا العمل تقربا إلى الله، كما صرح بأن استئذان الزوجة الأولى بالزواج الثاني، لم يرد في الشريعة الإسلامية، لكن يجب مراعاة كل حقوق الزوجة الأولى.

ثلاثة أرباع سكان مصر ولدوا لزيجات حرام

منذ فترة ليست بعيدة، أثار الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الجدل بتصريح له في أحد البرامج التليفزيونية، إذ قال أن ثلاثة أرباع سكان مصر، ولدوا لزيجات حرام، مضيفا أن الزواج يكون واجبا، إذا توفرت في الرجل القدرة على الإنفاق، وعلى معاشرة المرأة، وهو ما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ضرب الزوجات

كما أثار مبروك عطية الجدل أيضا، عندما تحدث عن ضرب الزوجات، وصرح بأن ضرب الزوجة مباح في الإسلام في حالة النشوز، ولن نلغيها عشان حقوق المرأة، وهو ما أثار جدل واسع بين الرأي العام، وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

حق الكد والسعاية

كما أثار مبروك عطية الجدل أيضا، بفتوى عن ميراث المرأة، إذ صرح بأن حق الكد والسعاية لا يشترط كتابته عند كتب الكتاب، وعلى الأهل أن يؤدوه لو كانوا مسلمين، وللمرأة عند الميراث مؤخر صداقها ثم الكد والسعاية، ثم نصيبها في التركة، وهو ما يخالف حديث شيخ الأزهر، عن تطبيق حق الكد والسعاية، حفاظا لحقوق المرأة التي أقرها الإسلام، وهو ما أثار جدل واسع وقتها.

ميراث البنت

من فتاوى المرأة هذا العام، تصريح مبروك عطية بأن من يكتب ميراثه لبناته في حياته يتعدى حدود الله، وهو ما اعتبره بعض الفتيات دعوة لحرمانهن من هبة آبائهن.

كما أثار مبروك عطية جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحه بأنه لا يوجد ما يسمى بجواز صالونات وجواز حب، وهو ما صدم الفتيات المقبلات على الزواج اللاتى يبحثن عن قصص غرامية وحب.

حداد المرأة على أبيها

كما أثار مبروك عطية الجدل، بفتوى له عن حداد المرأة على أبيها، إذ قال إن حداد المرأة على على أبيها ثلاث أيام فقط، وهو ما أثار جدل كبير وغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.