فخري الفقي: يجب ظهور وثيقة ملكية الدولة للنور خلال 3 شهور

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة ستكون حريصة على زيادة المزايا الاجتماعية للمواطن المصري، بعد إعلان وثيقة ملكية الدولة من خلال الخصخصة، وإقبال المستثمر للإنفاق على التعليم والصحة وعدة قطاعات، لافتا إلى أنه يوجد 10 وظائف للدولة، أثقلت كاهلها، وهي الأمن والعدالة والتموين والتعليم والصحة والبنية التحتية والبيئة والملكية الفكرية، وستعمل على حلها الفترة المقبلة، موضحا أن مبادرة حياة كريمة نقلة نوعية بالنسبة لـ58 مليون شخص، يعيشون في الريف المصري.

لابد من تكاتف كل القطاعات

أضاف «الفقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن كل القطاعات لا بد أن تتكاتف من أجل عرض رؤيتها التي ستظهر في وثقية ملكية الدولة، التي يجب أن تخرج للنور خلال 3 أشهر، مبينا أن هذا الحوار يختلف دائما عن الحوار السياسي الذي دعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسترعاه الاكاديمية الوطنية للشباب بحضور معارضين بارزين بعد سنوات طويلة.

أهمية دخول القطاع الخاص في المشروعات الفترة المقبلة

أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السماح بدخول القطاع الخاص للسوق، سيعمل على تسهيل مهام الدولة، التي ستركز على تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطن في الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس، التي ستعمل على رعاية أفضل للمواطن، وتعزيز الشراكات مع مختلف الدولة والتنمية الاقتصادية الكبيرة، وتوطين الصناعات المختلفة.