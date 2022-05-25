أوكرانيا: الناتو لا يفعل شيئا لوقف العملية العسكرية الروسية

اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الناتو بعدم فعل أي شيء في مواجهة الغزو الروسي لبلاده.

وأشاد كوليبا بالاتحاد الأوروبي لقراراته الثورية في دعم كييف، لكنه قال إن تحالف الناتو العسكري مهمش تمامًا، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

أوكرانيا: الناتو مهمش تماما

وأضاف خلال حديثه بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أنه في بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، كان هناك شعور عام بأن الناتو هو القوة القوية، وأن الاتحاد الأوروبي كان قادرًا فقط على التعبير عن مستويات مختلفة من القلق، مضيفًا: «لكن الحرب دائمًا اختبار يزيل الأقنعة».

وفي السياق ذاته، قال مسؤول مدعوم من روسيا في ميناء ماريوبول الأوكراني المحتل، إن أول سفينة تغادر منذ استيلاء القوات الروسية على المدينة من المقرر لها خلال الأيام القليلة المقبلة.

روسيا: ميناء ماريوبول يعمل بشكل طبيعي

وذكرت وكالة الأنباء الروسية المملوكة للدولة «تاس»، أن المسؤول قال إن السفينة تنقل نحو 3000 طن من المعادن إلى روستوف أون دون في روسيا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن ميناء ماريوبول يعمل بشكل طبيعي.

فيما قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن خطة موسكو لتبسيط عملية منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا تنتهك القانون الدولي.

وقالت في بيان: «يعتبر الإصدار غير القانوني لجوازات السفر انتهاكًا صارخًا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، فضلاً عن قواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي».

ومن جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن فوز أوكرانيا لا يبدو أنه خيار، وبرلين تنتظر بوتين ليقول إن أهدافه في الحرب تم تحقيقها.