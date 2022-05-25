عاجل.. أوكرانيا تحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب حصار روسيا للموانئ

أفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل، قبل قليل، أن وزير الخارجية الأوكراني أكد أنه حال استمرار حصار روسيا للموانئ الأوكرانية، فإنها لن تتمكن من تصدير منتجاتها وخاصة الحبوب، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى أزمة غذاء عالمية.

روسيا تفرض شرطا لرفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية

وفي تصريحات سابقة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها من الممكن أن ترفع حصارها عن الموانئ الأوكرانية، شريطة أن تقوم أوكرانيا بإزالة الألغام التي وضعتها في المخرج المؤدي إلى مصب نهر «الدنيبر»، نحو البحر الأسود، لافتة إلى أن ميناء «خيرسون»، التجاري أصبح غير صالح للاستخدام، وتم تعليق الشحن التجاري على طول نهر دنيبر.