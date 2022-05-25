جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر

تمكنت إدارة جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة التابعة لمصلحة الجمارك من ضبط كمية من نبات القات المخدر واردة من نيروبي عاصمة كينيا، ضمن شحنات تعاد إلى إيطاليا.

ضبط محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر

وقالت مصلحة الجمارك المصرية إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية في بيان رسمي، أن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمودة بالتنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بميناء القاهرة الجوي، تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

جاء ذلك بناء على إخبارية مشتركة من إدارة جمرك البريد المصري برئاسة أحمد جويلي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البوالص أرقام Ck 002049315 ke وCp 003952059 ke وCp 003707098 ke واردة من نيروبي بكينيا ترانزيت لإعادة شحنها إلى إنجلترا وايطاليا.

وأشارت الجمارك في بيانها، أنه بالعرض على أحمد جويلي مدير إدارة جمرك البريد المصري كلف مجدي أحمد عبدالصمد مأمور التعريفة بفتح الطرود، فتبين وجود 40 كيلو أعشاب يشتبه فى كونها مادة مخدرة، بالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوي أفادت بأن الأعشاب هي لمخدر القات.

تحريز المضبوطات

وقرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية تحرير 3 محاضر ضبط أرقام 12 و13 و14 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك هالة محمود مستشار رئيس مصلحة الجمارك، والمشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب.