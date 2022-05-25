مأساة فتاة العياط تتكرر.. طفلة تقتل سائق في صحراء أكتوبر دفاعا عن شرفها

جريمة بشعة، شهدها الحي الحادي عشر بمنطقة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، عندما حاول سائق التهام فريسته، وهي طفلة تحمل الجنسية الصومالية تبلغ من العمر 15 عامًا كانت استقلت سيارته، رغبة منها في توصيلها، وفي الطريق انحرف إلى طرق جانبيه بعيدًا عن مسار خط سيره، لمحاولته الاعتداء الجنسي عليها تحت تهديد السلاح الأبيض (مطواة) لكنها نجحت في استخلاص المطواة من يده، وطعنته في صدره وفرت هاربة، فسقط غارقًا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

الفتاة حضرت إلى قسم الشرطة بعد الجريمة

وبحسب التحريات الأمنية التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجنائية بالجيزة، تبين أن الطفلة حضرت إلى قسم الشرطة بصحبىة محامي من مفوضية اللاجئين، في أكتوبر، وادعت أنها تعرضت لمحاولة اختطاف على يد سائق، في أحد المناطق بالحي الحادي عشر، عندما استقلت معه من أمام المفوضية، لرغبتها في توصيلها الي مكانها، وفي الطريق انحرف إلى طرق جانبيه بعيدًا عن مسار خط سيره، لمحاولته الاعتداء الجنسي عليها تحت تهديد السلاح الأبيض (مطواة)، لكنها نجحت في استخلاص المطواة من يده، وطعنته في صدره.

قرار من جهات التحقيق

تحرر محضرًَا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها.

يذكر أن جريمة مشابهة هزت الرأي العام في عام 2019، عندما أقدمت فتاة على قتل سائق، وقالت إنه حاول الاعتداء عليها، وهددها بسلاح، فاستطاعت استخلاصه منه وطعنته وفرت هاربة، وعُرفت هذه القضية وقتها بـ«حادثة فتاة العياط».