حمادة هلال يتصدر التريند بعد ساعات من طرح أغنية «روح الروح»

تصدر المطرب حمادة هلال، تريند السوشيال ميديا بعد ساعات قليلة من طرح أحدث فيديو كليب أغانية «روح الروح»، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية روح الروح، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، وإخراج كريم مسلم، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية «روح الروح»

وتقول كلمات الأغنية: «ياللى بتتقل عليا.. ما تلخص يلا وتعالليه كل ما أقولك بحبك.. بترد الحب باشتغالة.. قلبى من يوم ما حبك.. مش عارف أوصف له حالة بيتك ده حضن.. ولو مشيت هييجى له قرار إزالة لا وألف لا أنا مش هقبل إلا بيك.. لا تبعد دقيقة أنا غصب عنك ليا فيكبص هقولها بصراحة.. ومش هجيبها بشكل شيكا حسبها زى ما تحسبها.. بالعافية أنا هبقى ليك.. اسمع يا روح الروح.. مش هسيبك منى تروح».

حمادة هلال والجزء الثالث من «المداح »

أعلن الفنان حمادة هلال خلال الفترة الماضية استعداده للجزء الثالث من مسلسل «المداح» وذلك بعد نجاح الجزء الثاني الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق أعلى نسب مشاهدة خلال شهر رمضان وتصدرت عدد من مشاهدة التريند.

كما شارك في مسلسل «ولي العهد»، بطولة لوسي، علا غانم، ياسر جلال، ريم البارودي، إدوار، مي سليم، ويوسف فوزي، انتصار، هبة مجدي، مي القاضي، أحمد عصام، كريم أبو زيد، محمد عبدالحافظ وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.