عاجل.. تركيا تهدد بوقف انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو

أعلنت تركيا أن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، لن تمضي قدمًا ما لم تعالجوا مخاوف أنقرة الأمنية، في محادثات مع وفود من دول الشمال الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المتحدث الرئاسي إبراهيم كالين للصحفيين بعد اجتماع مع ممثلين سويديين وفنلنديين في العاصمة أنقرة، نقلنا رسالتنا بعبارات واضحة للغاية مفادها أن العملية لن تتحرك إلى الأمام ما لم يتم التعامل مع مخاوف تركيا الأمنية، من خلال خطوات ملموسة وضمن جدول زمني معين، وفقا لصحيفة «الجارديان».

تركيا تعارض انضمام فنلندا والسويد للناتو

وعارضت تركيا العضو في الناتو طلبات السويد وفنلندا المجاورة، بشأن ما تعتبره تساهلاً مع الجماعات الكردية المسلحة.

وقدمت ستوكهولم وهلسنكي، عروضهما للانضمام إلى تحالف الدفاع الذي تقوده الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما عكس عقودًا من عدم الانحياز العسكري، بعد ارتفاع الدعم السياسي والعام للعضوية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن أنقرة تضع مفتاح ربط في الأعمال، حيث يجب أن تتم الموافقة على أي عضوية بالإجماع من قبل جميع أعضاء الناتو.

أنقرة تتهم ستوكهولم بتوفير ملاذ آمن لحزب العمال الكردستاني

وتتهم أنقرة ستوكهولم على وجه الخصوص، بتوفير ملاذ آمن لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي أدرجته تركيا وحلفاؤها الغربيون على قائمة الجماعات الإرهابية.

وفرضت السويد حظرًا على مبيعات الأسلحة إلى تركيا منذ عام 2019 بسبب هجوم أنقرة العسكري في سوريا.

وقال «كالين»، اليوم الأربعاء، إنه يرى موقفا «إيجابيا» بشأن رفع العقوبات في صناعة الدفاع.

ولا نعتقد أنه من المناسب أن يفرض الحلفاء عقوبات على بعضهم البعض من شأنها إضعاف الحلف وإسعاد الأعداء.