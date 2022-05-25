عاجل.. القبض على المتهم بالاعتداء على الإعلامية سالي عبد السلام

أعلنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على شاب بتهمة الاعتداء على الإعلامية سالى عبد السلام، بإحدى محطات الوقود في التجمع الخامس، وتبين من الفحص أن المتهم موظف في إحدى شركات المقاولات بالقاهرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على المتهم

وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن اقتادت المتهم بالاعتداء على الإعلامية سالي عبد السلام، عقب القبض عليه، إلى قسم شرطة التجمع الخامس وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه.