خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢

يزداد البحث عن طريقة الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ تزامناً مع قرب انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، إذ تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 يونيو المقبل.

أرقام جلوس الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير كيفية الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ وذلك بعد أن أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ ويكون من خلال الرقم القومي وكلمة السر الخاصة بكل طالب والتي قد سجل بها قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

أرقام جلوس الثانوية الأزهرية

وحول أرقام جلوس الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ فيمكن للطلاب الحصول على رقم الجلوس من خلال الدخول على خدمات الطالب الإلكترونية للتعليم الأزهري من هنا.

وعن أرقام جلوس الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ الأزهرية فبعد الدخول على خدمات الطالب الإلكترونية للتعليم الأزهري على الطالب إدخال الرقم القومي أو جواز السفر في الخانة الأولى، والرقم السري الخاص به في الخانة الثانية، ثم يضغط على تسجيل دخول.

بوابة خدمات الطالب الإلكترونية للتعليم الأزهري

وفيما يخص أرقام جلوس الثانوية الأزهرية ٢٠٢٢ فبعد أن يسجل الطالب الدخول إلى حسابه على بوابة خدمات الطالب الإلكترونية للتعليم الأزهري ستظهر كل البيانات الخاصة به ومنها رقم الجلوس للشهادة الثانوية الأزهرية.

وتنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يوم السبت 4 يونيو المقبل، وتنتهي جميع الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الخميس 30 يونيو احتفالا بالثورة.