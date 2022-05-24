جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 للأدبي.. يبدأ 5 يونيو المقبل

يبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، من يوم الأحد الموافق 5 يونيو المقبل بمادتي الفقه والحديث، وكان الدكتور سلامة جمعة علي داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اعتمد رسميا جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022.

ووفقا لجدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، ستستمر الامتحانات لمدة شهر كامل على أن يختتمها طلاب القسم الأدبي بامتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

ويأتي جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 للأدبي يوم الأحد 5 يونيو 2022: امتحان الفقه، امتحان الحديث، وفي يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022: امتحان القرآن الكريم.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 للأدبي، يوم الخميس 9 يونيو 2022 امتحان البلاغة، وفي يوم الأحد 12 يونيو 2022: امتحان الجغرافيا «للمبصرين فقط»، ويوم الثلاثاء 14 يونيو 2022: امتحان النحو.

كما يأتي جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 للأدبي يوم الخميس 16 يونيو 2022: امتحان التفسير. يوم الأحد 19 يونيو 2022: امتحان التاريخ.يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022: امتحان الفلسفة والمنطق، ويوم الخميس 23 يونيو 2022: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة، ويوم الأحد 26 يونيو 2022: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الثلاثاء 28 يونيو 2022: امتحان الصرف، ويوم الأحد 3 يوليو 2022: امتحان التوحيد، وامتحان الإنشاء، ويوم الثلاثاء 5 يوليو 2022: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

ووفقا للتعليمات التي أعلن عنها رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال اعتماده لـ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، شدد على أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، وسط تطبيق الإرشادات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بهدف حماية الطلاب والمراقبين والعاملين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وهي امتحانات ورقية تتم داخل لجان تحريرية بالمعاهد الأزهرية المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية.