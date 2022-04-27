جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022.. جميع الشُعب

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 تم إعتماده من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وهو جدول الشُعب «العلمي ـ الأدبي ـ البعوث ـ العلوم الإسلامية»، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 6 يونيو المقبل، وتنتهي في يوم 7 يوليو 2022، وشهد جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 تأدية الطلاب مادة واحدة في اليوم، وتكون امتحانات الشعبة الأدبية، في يوم منفصل، عن الشعبة العلمية.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

وعن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 علمي تبدأ يوم السبت 4 يونيو 2022، بمادتي الفقه والتفسير، على أن تستغرق كل مادة ساعتين، وينتهي طلاب الشعبة العلمية، من أداء الامتحانات يوم الخميس 7 يوليو، بأداء امتحان الحديث.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 أدبي

وحول جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 أدبي فتبدأ يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022، بامتحان الفقه والحديث، حيث يستغرق الامتحان ساعتين، كما ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022، بأداء امتحان اللغة الأجنبية، والذي يستغرق ساعتان ونصف.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 العلوم الإسلامية

وفيما يخص جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 العلوم الإسلامية، فسوف تبدأ بأداء امتحان مادتي الفقه والحديث، يوم الأحد 5 يونيو 2022، ويستغرق الامتحان ساعتين، على أن يوافق آخر يوم في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022، وذلك بأداء امتحان اللغة الأجنبية، والذي يستغرق ساعتين ونصف.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 البعوث

وعن جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 البعوث فمن المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 4 يونيو 2022، وذلك بأداء امتحان مادتي الفقه، والتفسير وعلوم القرآن، ليستغرق ساعتين، وينتهي جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 البعوث، يوم الأربعاء 29 يوليو 2022، بأداء امتحان اللغة الأجنبية، ويستغرق ثلاث ساعات.