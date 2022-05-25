إصابة 10 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بطريق بورسعيد الإسماعيلية

أصيب 10 أشخاص بينهم سيدتين مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» على طريق بورسعيد - الإسماعيلية أمام قرية أم خلف، في حي الجنوب بسبب السرعة الزائدة.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارًا بحادث انقلاب «ميكروباص»

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة «ميكروباص» أمام قرية أم خلف جنوب بورسعيد، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات ببورسعيد.

نقل المصابين لمستشفى الزهور والمبرة

وأفاد بيان مديرية الصحة، أنه وصل إلى مسشتفى الزهور 5 مصابين نتيجة انقلاب «ميكروباص» على طريق بورسعيد - الإسماعيلية أمام قرية «أم خلف»، وهم: محمود علي محمود محمد شطا، مصاب بكدمات بالجسم، ميسرة سمير كامل معوض 28 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، أحمد سليمان نصر الله 35 سنة مصاب بكسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم، محمد معوض عرفة معوض 26 سنة مصاب بكدمات متفرقة، محمد عبد الله السيد محمد 46 مصاب بكدمات متفرقة وجروح بالجسم.

بينما استقبلت مستشفى المبرة التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل 5 مصابين، وهم: مريم السيد محمد 22 سنة مصابة كدمات بالجسم، هاجر السيد سليمان 48 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد السيد محمد السيد 29 سنة، مصابة بكدمات بالجسم، وعبدالله أحمد محمد 24 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود محمد السيد 20 سنة بكدمات بالجسم.

ووجه مدير أمن بورسعيد على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن يتم أخذ أقوال المصابين مع تحسن حالتهم الصحية وسماح الأطباء بذلك.