أسعار الخضروات اليوم الخميس 26-5-2022 في الأسواق المحلية

على مدار الفترة القليلة الماضية، اهتم المواطنون بأسعار السلع الغذائية بعد حديث الغرفة التجارية عن انخفاض بعض السلع وتراجعها في الأسواق، لذا يبحث الناس عن المنتجات المختلفة بشكل يومي ومن ضمنها أسعار الخضروات، إذ أنَّه لا يمكن الاستغناء عنها في إعداد وجبات الطعام على المائدة المصرية.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات في الأسواق المصرية وسوق العبور اليوم الخميس الموافق 26 مايو من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في بعض الأسواق المصرية، التي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

- الطماطم بـ 12 جنيهًا.

- بطاطا 3 كيلو بسعر 26 جنيهًا.

- بسلة بسعر 12 جنيهًا.

- لفت بسعر 11 جنيهًا.

- قلقاس بسعر 10 جنيهات.

- فاصوليا خضراء بسعر 10 جنيهات.

- بصل أبيض أو ذهبي وصل إلى 5 جنيهات.

- فلفل أخضر رومي أو حار بلغ سعره نحو 6 جنيهات.

- كوسة بـ10 جنيهات للكيلو.

- ملوخية بسعر 13 جنيهًا للكيلو.

- جزر أصفر دون عروش بـ6.5 جنيه.

- باذنجان أسود بـ8 جنيهات.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

فيما يلي أسعار الخضروات في سوق العبور:

- الطماطم تراوحت بين 4 إلى 6 جنيهات.

- البطاطس تراوح ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات.

- الفلفل الصوب بين 3 إلى 4 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 2.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو الواحد.

- الفلفل الألوان بين 8 و14 جنيهًا.

- البامية ما بين 14 إلى 17 جنيهًا.

- ورق عنب بناتي من 9 إلى 12 جنيهًا، والبلدي بالسعر ذاته.

- سبانخ ما بين 3 إلى 4.5 جنيه.

- الثوم بين 5 إلى 7 جنيهات.

- البصل بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

- الكوسة تراوحت بين 3 إلى 4.5 جنيه.

- الفاصوليا تراوحت بين 5 إلى 7 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

- الباذنجان الرومي بين 1.75 إلى 2.75 جنيه.

ـ الباذنجان الأبيض بين 1.50 إلى 2.50 جنيه.

- البسلة تراوحت بين 4 و7 جنيهات.

- الخيار الصوب بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

- الجزر بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

- البطاطا تراوحت بين 1.5 حتى 4 جنيهات.

- الملوخية تتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

- سعر القلقاس يتراوح بين 3 و6 جنيهات.