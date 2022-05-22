أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين في الأسواق المصرية

مازلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الأسواق المحلية المصرية، تشهد استقرارا ملحوظا عن الأسابيع الماضية، وذلك بعد ان انخفضت الأسعار بشكل طفيف منذ الأسبوع الماضي.

وفى خلال التقرير التالي ترصد «الوطن»، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد الموافق 22 من شهر مايو الجاري، في الأسواق المحلية المصرية.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

وسجلت أسعار الخضروات الطازجة، اليوم الأحد 22 مايو 2022 بالأسواق، انخفاضًا طفيفًا عن أسعار الأسبوع الماضي، وذلك للكيلو جرام الواحد، وهي كما يلي:

- سعر كيلو جرام من الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

- سعر كيلو جرام من الجزر بين 3 و5 جنيهات.

- سعر كيلو الليمون البلدي بين 16 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء تراوح بين 6 و8 جنيهات.

- سعر كيلو البصل يتراوح بين 2.5 و3 جنيهات.

- سعر الفلفل الأخضر الحار بين 8 و10 جنيهات.

- سعر الفلفل الألوان بين 15 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو الخيار بين 4 و7 جنيهات.

- سعر كيلو الكوسة بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

- سعر كيلو الثوم البلدي يتراوح بين 10 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الملوخية ما بين 8 و10 جنيهات.

- سعر كيلو السبانخ بين 4 و6 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الرومي يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكيلو من الباذنجان البلدي ما بين 5 و7 جنيهات.

- سعر البسلة يتراوح ما بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

- برتقال بسرة بين 5 و11 جنيها.

- الكيوي سعره 38 جنيها للكيلو.

- الأناناس وصل سعر الحبة الواحدة نحو 45 جنيها.

- سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

- عنب بناتي أصفر بين 15 و20 جنيها.

- عنب بناتي أحمر بين 22 و30 جنيها.

- البرقوق الأحمر بين 30 و40 جنيها.

- البرقوق الأصفر بين 25 و30 جنيها.

- سعر كيلو البشملة بي 8 و12 جنيها.

- كيلو المشمش 25 و30 جنيها.

- كيلو الكمثرى 10 و15 جنيها.

- فراولة ما بين 7 و11 جنيها.

- سعر كيلو الكنتالوب بين 2 و 3.5 جنيه.

- سعر كيلو الخوج بي 10و12 جنيها.

- وتراوح سعر البيطيخ من 20 و50 جنيها، في حين سعر الكيلو 10 جنيهات.