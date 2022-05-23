أسعار الخضروات اليوم الاثنين 23-5-2022 في الأسواق المحلية

يبحث الكثيرون عن أسعار الخضروات في السوق المحلي، حتى يمكنهم تحديد ما يمكن شراؤه حسب الميزانية التي تخصصها كل أسرة.

وفيما يلي يعرض موقع بوابة «الوطن» أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية والمحلات التجارية، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

شهدت قيمة أسعار الخضروات الطازجة في سلاسل المحلات الكبرى للكيلو جرام الواحد، كما يلي:

- ملوخية بسعر 23 جنيها للكيلو.

- فاصوليا خضراء طبق فوم بسعر 10.5 جنيه.

- بصل أبيض أو ذهبي بين 18 إلى 19 جنيها.

- زنجبيل وصل سعر الكيلو نحو 67 جنيها.

- فلفل أخضر رومي أو حار 25.75 جنيه.

- خيار طبق وزن 750 جراما بسعر 23 جنيها.

- كوسة 16 جنيها.

- ثوم بلدي بسعر 12 جنيهًا.

- جزر أصفر دون عروش 9.5 جنيه.

قرع عسل 15 جنيها للكيلو.

- باذنجان أسود 15 جنيها.

- فلفل ألوان بسعر 55 جنيها.

- الطماطم 15.25 جنيه.

- بطاطا 3 كيلو بسعر 26 جنيها.

- بسلة بسعر 19 جنيها.

- لفت بسعر 11 جنيها.

- قلقاس بسعر 12 جنيها.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور للكيلو الواحد، كما يلي:

- البامية ما بين 18 إلى 22 جنيها.

- ورق عنب بناتي من 7 إلى 13 جنيها، والبلدي بالسعر ذاته.

- سبانخ ما بين 3 إلى 4.5 جنيه.

- الثوم بين 4 إلى 8 جنيهات.

- الكوسة تراوحت بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.

- الفاصوليا تراوحت بين 5 إلى 7 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، والصوب بين 4 إلى 5 جنيهات، الحار بين 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو الواحد، والفلفل الألوان بين 8 و18 جنيها.

- الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، الرومي بين 2 إلى 3 جنيهات، الأبيض بين 1.75 إلى 2.75 جنيه.

- البسلة تراوحت بين 4 و7 جنيهات.

- الخيار الصوب بين 1 إلى 3 جنيهات، والبلدي بين 1 إلى 3 جنيهات.

-الجزر بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

- البطاطا تراوحت بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.

- الملوخية تتراوح بين 4.5 إلى 5.5 جنيه.

- سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

- الطماطم تراوحت بين 5.5 إلى 6.5 جنيه.

- البطاطس تراوح ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

- البصل بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.