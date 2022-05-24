أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 24-5-2022 في الأسواق المحلية

تمد الخضروات الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن وتحافظ على رطوبته أيضا مثل الخس والخيار، لذا يهتم الناس بالبحث عن أسعار الخضروات في السوق المحلي، حتى يمكنهم تحديد ما يمكن شراؤه.

وفيما يلي يعرض موقع بوابة «الوطن» أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية والمحلات التجارية.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

- فاصوليا خضراء طبق فوم بسعر 10.5 جنيه.

- بصل أبيض أو ذهبي تراوحت بين 18 إلى 19 جنيها.

- زنجبيل وصل سعر الكيلو نحو 67 جنيها.

- فلفل أخضر رومي أو حار بلغ سعره نحو 25.75 جنيه.

- خيار طبق وزن 750 جراما بسعر 23 جنيها.

- كوسة بـ 16 جنيها للكيلو.

- ملوخية بسعر 23 جنيها للكيلو.

- ثوم بلدي بسعر 12 جنيهًا.

- جزر أصفر دون عروش بـ9.5 جنيه.

قرع عسل بـ15 جنيها للكيلو.

- باذنجان أسود بـ15 جنيها.

- فلفل ألوان بسعر 55 جنيها.

- الطماطم بـ15.25 جنيه.

- بطاطا 3 كيلو بسعر 26 جنيها.

- بسلة بسعر 19 جنيها.

- لفت بسعر 11 جنيها.

- قلقاس بسعر 12 جنيها.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وفيما يلي أسعار الخضروات في سوق العبور:

- الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

- الفلفل الصوب بين 4 إلى 5 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو الواحد.

- الفلفل الألوان بين 8 و18 جنيها.

- البامية ما بين 18 إلى 22 جنيها.

- ورق عنب بناتي من 7 إلى 13 جنيها، والبلدي بالسعر ذاته.

- سبانخ ما بين 3 إلى 4.5 جنيه.

- الثوم بين 4 إلى 8 جنيهات.

- البصل بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

- الكوسة تراوحت بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.

- الفاصوليا تراوحت بين 5 إلى 7 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه,

- الباذنجان الرومي بين 2 إلى 3 جنيهات.

ـ الباذنجان الأبيض بين 1.75 إلى 2.75 جنيه.

- البسلة تراوحت بين 4 و7 جنيهات.

- الخيار الصوب بين 1 إلى 3 جنيهات، والبلدي بين 1 إلى 3 جنيهات.

-الجزر بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

- البطاطا تراوحت بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.

- الملوخية تتراوح بين 4.5 إلى 5.5 جنيه.

- سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

- الطماطم تراوحت بين 5.5 إلى 6.5 جنيه.

- البطاطس تراوح ما بين 2 إلى 4 جنيهات.