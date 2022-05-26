جد مرتكب مذبحة تكساس لـ«ABC»: كان هادئا للغاية.. ولم يتعلم قيادة السيارات

قال رولاندو رييس، جد المسلح المتهم بإطلاق النار الذي حدث أمس الأول الثلاثاء، في مدرسة ابتدائية بأوفالدي بولاية تكساس، إنه لم يكن يعلم أن حفيده اشترى مؤخرًا بندقيتين من طراز AR-15.

وأكد صاحب الـ72 عاما، في تصريحات لقناة ABC News الأمريكية: «لا أحب الأسلحة، ولا يمكنني أن أكون بالقرب منها، وأنا أكره رؤية كل الأخبار تمتليء بهؤلاء الأشخاص الذين يجرى إطلاق النار عليهم».

وأشار الجد إلى أن لديه خلفية مع اتهامات إجرامية، ولا يمكنه امتلاك سلاح في المنزل، مؤكدا أنه كان سيبلغ السلطات بالأسلحة لو علم بها.

المشتبه به كان يقيم مع جده مؤخرا

ولفت رولاندو رييس، إلى أن حفيده كان يقيم معه خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد خلاف مع والدته، مشددا على أنه لم تكن هناك علامات في صباح يوم إطلاق النار على أن أي شيء غير عادي سيحدث.

ونوه إلى أنه المشتبه به خاض جدالًا بسيطًا مع جدته، بشأن دفع فاتورة هاتف ولكن لم يكن هناك أي شيء مهم، مشيرا إلى أن حفيده لم يكن يعرف كيف يقود السيارة ولم يكن لديه رخصة قيادة، لذلك «أنا غير متأكد من كيفية شراؤه للأسلحة».

وبلغ عمر المشتبه به، سلفادور راموس، 18 عاما في 16 مايو الجاري، واشترى البنادق في 17 و20 من الشهر ذاته، وفقا لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، فإنه متهم بإطلاق النار على جدته في منزلهم في أوفالدي قبل قيادة سيارة جده إلى مدرسة روب الابتدائية وفتح النار، ما أسفر عن ارتكابه مذبحة ومقتل 19 طالبا ومعلمين.

وقالت السلطات إن قوات إنفاذ القانون أطلقت النار على راموس وقتلته، بينما دخلت جدته المستشفى في حالة حرجة.

وأكد «رييس» أنه علم من أحد الجيران أن زوجته أصيبت بالرصاص.

سلفادور كان هادئا للغاية

ووصف رييس حفيده بأنه هادئ للغاية؛ إذ لم يذهب راموس إلى المدرسة العام الماضي، لافتا إلى أنه كان سيصطحبه للعمل معه أحيانًا.

وأخبر زملاء الدراسة في المدرسة الثانوية، قناة ABC News، أن راموس نادرا ما كان يحضر معهم، وقد أظهر مؤخرًا سلوكًا غير معتاد، مثل تهديد زملائه في الفصل.