حاكم تكساس يكشف كواليس مقتل 21 أمريكيا: المتهم نشر مخططه على «فيس بوك»

كشف حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، عن كواليس جديدة متعلقة بحادث إطلاق النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس، أمس، الذي أسفر عن 21 قتيلا بينهم 19 طفلا، مشيرا إلى أن مُطلق النار استخدم فيسبوك خلال تنفيذ جريمته ونشر تدوينات بشأن قتل جدته وإطلاق النار في المدرسة.

حاكم تكساس: منفذ الهجوم قتل جدته ثم هرب إلى المدرسة

وقال حاكم تكساس، في مؤتمر صحفي، عن حادث إطلاق النار الذي روع الولايات المتحدة والعالم، أمس: «مُطلق النار قتل جدته ثم هرب إلى المدرسة وعند الاشتباك معه دخل إلى صف دراسي»، موضحًا أن الأمر كان سيتطور أكثر في تكساس لولا الاستجابة السريعة لقوات الأمن الأمريكية، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأضاف حاكم تكساس أن التحقيق قائم ومعظم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب تشارك فيه، مؤكدا في النهاية أن ما وصفه بالتضامن المجتمعي أساسي في هذه المرحلة، واصفا ما حدث بأنه مُريع.

الرئيس الأمريكي: حان وقت مواجهة لوبي الأسلحة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أمر بتنكيس الأعلام الأمريكية على البيت الأبيض والمباني الحكومية؛ حدادا على ضحايا حادث إطلاق النار بولاية تكساس، أمس، وقال في كلمة له إن الوقت قد حان لمواجهة ما وصفه بـ«لوبي الأسلحة»، الذي يعرقل تقييد اقتناء الأمريكيين واستخدامهم للأسلحة.