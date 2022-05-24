مقتل معلم و14 طفلا في هجوم مسلح على مدرسة بولاية تكساس الأمريكية

أعلن حاكم ولاية تكساس، وقوع حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأمريكية، اليوم، ما أسفر عن 15 قتيلا، بينهم 14 طفلا من التلاميذ، بالإضافة إلى مدرس، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

مقتل منفذ الهجوم على المدرسة الابتدائية

وقال حاكم ولاية تكساس، إن منفذ الهجوم على المدرسة شاب يبلغ من العمر 18 عاما ومن سكان مدينة يوفالدي، فيما أفادت مصادر أمريكية بمقتل المسلح منفذ الهجوم على المدرسة في تكساس.

زيادة حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة

ويأتي هذا الحادث على خلفية تصاعد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، في ظل فوضى انتشار الأسلحة وسهولة تملكها في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي أعلن الرئيس الأمريكي جو بادين منذ فترة طويلة عزمه التصدي له دون جدوى حتى الآن.