عاجل.. «فيديو» يرصد مرتكب مذبحة «تكساس» قبل اقتحامه المدرسة

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مدته ثوان قليلة، مرتكب جريمة إطلاق النار على الأطفال في مدرسة بولاية تكساس الأمريكية ويدعى سلفادور راموس، يبلغ من العمر 18 عاما، وهو يقترب من المدرسة قبل أن يقتحمها وبحوزته بندقيته الآلية التي أردت 19 طفلاً ومعلمة غارقين في دمائهم داخل ساحة المدرسة الابتدائية التي شهدت الحادث المروع، بحسب ما نقلته صحف محلية وعالمية.

