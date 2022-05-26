السيد القصير: قطاع الزراعة شهد نهضة خلال الـ7 سنوات الماضية لم تحدث من قبل

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدول تضع أولويات لها وتتخذ إجراءات استباقية، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر بدأ عام 2017، لافتا إلى أن الدولة اتخذت عددا من الاجراءات لتدعيم قطاع الزراعة خلال الـ8 سنوات الماضية، مضيفًا: «يمكن قطاع الزراعة شهد نهضة خلال الـ7 سنين اللي فاتوا لم يشهدها من قبل».

القصير: القيادة السياسية اتخذت إجراءات لتدعيم قطاع الزراعة

وأوضح «القصير»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القيادة السياسية اتخذت إجراءات لتدعيم قطاع الزراعة، لافتا إلى أن آثار هذا الدعم بدأت في الظهور الآن، مشيرا إلى أن الدولة أقامت مشروعات التوسع الأفقي، وقررت اقتحام الصحراء واستصلاحها.

وأكد وزير الزراعة، أن الاتجاه لاستصلاح الصحراء لا تتخذه دول كثيرة، بسبب صعوبته وتكلفته العالية، واحتياجه لعدد ضخم من الإجراءات.

الدولة تلجأ لبدائل في ظل محدودية الأرض

وأشار السيد القصير، إلى أن الدولة المصرية تلجأ إلى بدائل، وتتخذ إجراءات استباقية في ظل محدودية الأراضي الموجودة، منوها إلى أنها أقامت عددا من مشاريع التوسع الأفقي في الزراعة، مثل توشكي الخير في جنوب الصعيد، الذي شهد زراعة أكثر من 200 ألف فدان، ويستهدف من 750 ألف فدان إلى مليون، و«تنمية شمال ووسط سيناء»، الذي سيجرى إطلاقه قريبا لزراعة 500 ألف فدان.

وأكد «القصير» أن مشروع الدلتا الجديدة، يعد قفزة استراتيجية لتحقيق رؤية مصر 2030، الذي سيشمل 2.2 مليون فدان، تمثل 30% من مساحة الأرض المزروعة التي نعيش عليها.

وأشار إلى أن موقع المشروع استراتيجي وقريب من كل الموانئ، وتخدمه شبكة طرق، ويتوسطه مجموعة من المناطق الصناعية، ويعتبر امتداد عمراني وإسكاني، ويستخدم أسلوب الزراعات الذكية، ويتغلب على المشكلات التي كانت تواجه الدولة، مثل التوسع الحيازي.

ولفت الوزير إلى أن المساحات الصغيرة كانت تشهد زيادة نسبة الفاقد، ولا تمكن من استخدام الميكنة الزراعية الحديثة، موضحا أن مساحة الفواصل بين الأراضي كانت تصل لـ12%، ولا تستخدم التكنولوجيا في الانتاج والتسويق.

وأوضح السيد القصير أن التوسع الأفقي يشمل زيادة رقعة الأرض الزراعية، وتطبيق النظم الحديثة فيها بأساليب جديدة، واستخدام الزراعة الذكية.