الزراعة: الدولة تدعم الفلاح ويمكن للشباب الحصول على أراضي جاهزة للزراعة

أكد الدكتور محمد القرش معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنّ المساحات المنزرعة تشهد توسعات كبيرة خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة المساحات بهدف زيادة الانتاج النباتي والحيواني، وأن الدولة تعمل على تحسين وتعظيم انتاجية الأرض والمياه.

وأوضح «القرش»، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة تبحث عن مضاعفة إنتاج الفلاح في الزراعة وتربية الماشية، مؤكدًا أن ذلك يرتبط بالتقاوي وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال توفير أصناف جديدة واستنباط نظم زراعية جديدة مثل نظام المصاطب وغيره، وتدريب المزارعين تزامنا مع الاهتمام بالمدارس الحقلية.

ضخ استثمارات جديدة لتطوير الزراعة والري

وأكد «القرش»، أن الدولة ضخت استثمارات جديدة لتطوير نظم الزراعة وتطوير نظم الري وتطوير الري الحقلي لينعكس على زيادة الانتاج وخلق وفرة في المعروض أمام المواطنين وحتى يشعر المواطن بالطمأنينة في الوقت الذي يواجه فيه العالم الكثير من الأزمات، مشيرا إلى أن مصر قادرة على التعامل مع الأزمة والسيطرة عليها.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إلى أن الدولة تدعم الشباب للعمل في الزراعة لافتًا إلى أن الدولة كانت تمنح الشاب 5 أفدنة في الماضي، وحينما يحاول لاستصلاحها يجد التكلفة عالية فيتراجع عن العمل في الزراعة، لافتًا إلى اختلاف الأمر خلال الوقت الراهن حيث تمنح الدول الأرض جاهزة بشكل نهائي للشباب مع وجود تجمعات وزراعات تجميعية حتى يستطيع الشباب ممارسة النشاط الزراعي.

ونصح «القرش»، الشباب بالتوجه لشركة الريف المصري، لمعرفة شروط العمل في مجال الزراعة، مشددًا على أن الشباب أمامهم فرص كثيرة للعمل في هذا المجال.