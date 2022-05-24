«الزراعة» تفتتح منفذا لبيع البطاطس للمواطنين بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح منفذا لبيع لبطاطس المائدة بمقر مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، بأسعار مخفضة للمواطنين لمكافخة الغلاء.

وقالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير المشروع، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحد من السلاسل الوسيطة، وضخ المزيد من المنتجات والسلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس

واستعرضت مدير المشروع، تقريرا حول ما تم إنجازه من خلال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، خلال أبريل الماضي، مشيرة إلى أن الإجمالي العام لمساحات المناطق الخالية من مرض العفن البني في البطاطس بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي 646 ألف فدان، من بينها المساحات الواقعة ضمن مشروع مستقبل مصر ومزرعة عين دالة التابعة للشركة الوطنية الزراعات المحمية.

ولفتت إلى أنه تم خلال هذا الموسم إجراء صيانة لمساحة إجمالية 2355 فدانا، لمناطق خالية من العفن البني، وأن إجمالي مساحة زراعات العروة الشتوية 69 ألف فدان، بينما بلغ إجمالي مساحة زراعات العروة الصيفية 35117 فدانا حتى نهاية أبريل الماضي، وجاري استكمال التحقيق من باقي المساحة.

وأشارت الدكتورة نجلاء بلابل إلى أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها داخل معامل المشروع بلغت 6204 عينات من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم، بكمية بلغت حوالي 166 ألف طن خلال شهر أبريل الماضي، بينما الإجمالي العام لما تم فحصه خلال الموسم حوالي 28 ألف عينة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم، بكمية قدرها 725 ألف طن.

فحص العينات الظاهرية للبطاطس الحقلية

وأوضحت مدير المشروع أنه فيما يتعلق بعينات الفحص الظاهري للبطاطس الحقلية للعروة الشتوية على عمر 75 يوما، تم فحص 217 عينة ممثلة لمساحة قدرها 2007 أفدنة خلال شهر أبريل، بينما بلغ الإجمالى العام لما تم فحصه 7501 عينة ممثلة لمساحة قدرها 69 ألف فدان حتى نهاية أبريل الماضي، وبالنسبة لعينات الفحص الظاهري للبطاطس الحقلية للعروة الصيفية على عمر 75 يوما، تم فحص 2144 عينة ممثلة لمساحة قدرها 19 ألف فدان خلال أبريل الماضي، بينما بلغ إجمالي ما تم فحصه 2560 عينة ممثلة لمساحة قدرها 23 ألف فدان حتى نهاية أبريل الماضي.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة وتحديث خرائط كتاب المناطق الخالية، تم تحديث كتاب المناطق الخالية لموسم 2021-2022، وإرساله إلى كل من مسئول الملف المصري بالمفوضية الأوروبية، وكذلك الوزير المفوض التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية ببروكسيل، كما يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا عن طريق Mobile Device Management (MDM).

تحميل الصور من الأقمار الصناعية

وأشارت مدير المشروع إلى أنه فيما يتعلق بتحميل الصور من الأقمارالصناعية لمتابعة أعمال الوحدة، فقد تم تحميل 92 صورة من الأقمارالصناعية بمساحة 172 ألف كم مربع، بينما الإجمالي العام للصور المحملة هو 648 صور أقمار صناعية بإجمالي مساحة 4 ملايين و472 ألف كم مربع لموسم 2021/2022 حتى 30/4/2022.

وأضافت أنه تم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لعمل بعض التحليلات المطلوبة لمتابعة جميع الأكواد المزروعة، حيث تشمل هذه التحليلات «تحليل ملوحة التربة قبل الزراعة، متابعة مراحل النمو للنباتات المزروعة، تقدير المساحة الفعلية لزراعات العروات المختلفة، المتابعة اليومية للحصاد».

معرض خير مزارعنا بحديقة الأورمان

الجدير بالذكر أن المشروع قد شارك في معرض خير مزارعنا لأهالينا بحديقة الأورمان بالجيزة، والذي نظمته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتاريخ 28/3/2022، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي استمر طوال شهر رمضان الكريم لرفع العبء عن كاهل المواطن المصري ومحاربة الغلاء.