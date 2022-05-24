الزراعة: لدينا فرق تعمل على فحص التربة في جميع أنحاء الجمهورية

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن هناك فرق عمل تعمل على فحص وتصنيف كل أنواع التربة الموجودة في مصر لتحديد التحديات التي تواجه كل أنواع التربة، لافتًا أن ذلك لا يشمل أراضي الدلتا القديمة فقط، ولكنه يشمل الأراضي الجديدة، مشددًا على أن ذلك يتوافق مع رؤية الدولة المصرية.

وأوضح القرش خلال لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حركة الدولة المصرية ليست حركة عشوائية مشددًا على أن الدولة تتحرك وفق خطة ومنهجية واضحة مرسومة منذ عام 2014 وما تزال مستمرة حتى الأن.

شبكات الكهرباء كانت لخدمة المناطق التنموية

وأشار أن إنشاء شبكات الكهرباء كان الهدف منه خدمة المنطقة التنموية الزراعية بمناطق مستقبل مصر والدلتا الجديدة وكل قطاعات الدولة، مؤكدًا أن ذلك يشمل أيضًا محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتي تخدم المناطق التنموية وتطوير القطاع الزراعي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن مشروع مستقبل مصر والذي يشمل 2.2 مليون فدان قام على طريق محور الضبعة، لافتًا أن هذا الطريق أصبح محور وشريان للتنمية للدولة المصرية مشددًا على أن ذلك ينعكس على رؤية الدولة في توسيع رقعة الأراضي المنزرعة، متسائلًا: «هنزرع ازاي أراضي احنا مش عارفين نوصل لها».