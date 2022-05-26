مبروك عطية لمن يبحث عن التعدد: ليس كل حلال مستطاع

أوضح الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، من هو المخاطب بموضوع تعدد الزوجات، قائلًا: «الكلام ده للي عنده 4 شقق وشقة احتياطي، عشان لما يغلبوه الـ4 يلاقي حتة ينام فيها، والـ4 شقق سوبر لوكس».

وقال «عطية» في تصريحات تلفزيونية، إن السؤال عن تعدد الزوجات يجب أن يكون في إطار الفتوى: «يعني واحد رايح يستفتي ويقول للمفتي أنا عندي عمارة مكونة من 5 شقق، وأنا بفكر أتجوز الـ4 في ليلة واحدة، وده يجوز شرعًا على فكرة».

ليس كل حلال مستطاع

وأشار «عطية» إلى أننا لدينا قاعدة غائبة تقول ليس كل حلال مستطاع، مضيفًا: «ممكن حلال ينكد عليك والأصل الأصيل إنه حلال، لكن الواقع إنك مش هتقدر عليه».

وقدم مبروك عطية نصيحة لمن يرغب في التعدد قائلًأ: «أنت عايز تعدد شوف لك بيئة بترحب بالتعدد وإنك عندك القدرة»، مضيفًا: «الدين دين الحياة وقال لنا مش كل حلال مستطاع».

وكشف مبروك عطية شروط الزواج الثاني، مضيفًا أن أهم شروط الزواج الثاني، هي القدرة الصحية والمالية: «جنسيًا وماديًا لو اتوفرت»، محذرًا ممن لا يعدل بين زوجاته، مؤكدًا أن الذي لا يعدل يأتي يوم القيامة وشقه مائلًا، متسائلًا: «ومين يتحمل أنه يبعث يوم القيامة وكل الناس معتدلين محترمين وهو مميل بشقه».

استئذان الزوجة الأولى ليس واجبًا

وأكد «عطية» أن استئذان الزوجة الأولى في الزواج عليها ليس واجبًا، لكن إعلامها واجبًا: «الاستئذان ليس بواجب لكن إعلامها واجب، لما يتوجب من إعلامها من حرية اختيارها للحياة بعد أن علمت».

ووصف «عطية» كل من تبحث لزوجها عن زوجة، بأنها تبحث عن «الشو»، متسائلًا عمن سيقبل أن تتزوج ابنته من رجل متزوج.