رئيس شعبة الذهب عن عيار 14: بـ 700 جنيه وهو الأكثر انتشارا في أوربا

كشف المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل طرح عيار جديد من الذهب للجمهور، مشيرًا إلى أن الأمر مازال قيد الدراسة للتأكد من أن المنتج سيلقى قبولا من المستهلكين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC،» أنهم طرحوا الفكرة عبر تساؤل مفاده: «هل السوق المصرية ستستوعب عيارا أقل بسعر أرخص ويكون مناسب للمستهلكين؟»، لافتا إلى أن العيار الجديد له مميزات وعيوب.

جرام الذهب عيار 14 بسعر مخفض

وأشار «ميلاد»، إلى أن الميزة تكمن في السعر المنخفض حيث سيكون سعره قرابة 700 جنيه للجرام: «الناس هاتشتري مشغولات ذهبية بوزن تقيل لكن بسعر أقل».

وأكد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجود تخوفات من عدم قبول المستهلكين للذهب عيار 14 لافتًا إلى أن هذا العيار موجود في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والعيارات الأقل هناك هي الأكثر شيوعًا هناك.

ولفت «ميلاد»، إلى أن إنتاج هذا العيار حال إقراره سيكون بكميات محدودة جدًا بهدف حصر نسبة الرغبة في اقتناء هذا العيار من الذهب مشددًا على أن المستهلكين هم الحكم النهائي على هذا العيار من الذهب.