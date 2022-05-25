«شعبة المصوغات» توجه نصائح للمواطنين بشأن الذهب وأسعاره

قال المهندس أسامة الجلا، سكرتير الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إنه يمكن شراء المعدن الأصفر في أي وقت، إذ لا يوجد وقت محدد ينصح بشراء الذهب فيه، لكن حذر من بيع الذهب بدون داعي، «محدش يبيع الذهب بدون داعي، لو محتاج فلوس بيع، لو مش محتاج فلوس لا تبيع»، إذ أن بيع الذهب يكون عند اللزوم فقط، مؤكدًا أن مصنعية شراء السبائك والجنيهات تتميز بأنها منخفضة إذ تتراوح من 30 إلى 50 جنيها للجرام.

الذهب ظهر لأي عائلة.. وملاذ آمن للمواطن

وأضاف «الجلا»، خلال فقرة حوارية في برنامج «رأي عام»، يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على «TeN»، أن الذهب زينة وخزينة وقيمته محفوظة، ناصحًا الراغبين في الشراء أو من يمتلكون أموالًا يريدون حفظها، أن ينوعوا في الشراء ما بين الزينة والاستثمار، إذ يقومون بشراء جزء للمرأة من أجل التزيين، وجزء آخر للاستثمار، الذي يتمثل في السبائك والجنيهات، «الذهب ظهر لأي عائلة.. وملاذ آمن للمواطن عند حدوث أي أزمة».

عيار 21 الأكثر تداولا في مصر

وأشار سكرتير الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولا في مصر يليه عيار 18، وارتفاع الأسعار جعل البعض يفكر في استخدام عيار 14 حيث أن سعره سيكون في المتناول، مؤكدًا أن سعر عيار 21 وصل اليوم إلى 1055 جنيها، وعيار 18 وصل إلى 900 جنيه، بينما وصلت قيمة عيار 14 إلى 700 جنيه، منوها بأن شراء عيار 14 يعد ثقافة جديدة على الشعب المصري.

عيار 14 يتكون من 58% ذهب والباقي مكونات أخرى

وتابع: «عيار 14 يتكون من 58% ذهب والباقي مكونات أخرى، بينما تصل نسبة الذهب في عيار 21 إلى 87.5%، الناس بتحب تحس أن معاها دهب»، معتبرا أن التوجه إلى شراء عيار 14 فكرة جيدة في ظل ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.