الذهب يتراجع مع ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الأربعاء، بعد أن كانت في طريقها لتحقيق سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات، متأثرة بانتعاش الدولار قبل إصدار محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي من اجتماعه في مايو.

انخفاض الأسعار الفورية

وانخفض السعر الفوري للذهب 1.1% إلى 1846.27 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1844.00 دولارًا.

الدولار يرتفع 0.4%

وصعد الدولار 0.4% بعدما سجل أدنى مستوى له في شهر، يوم الثلاثاء، إذ يجعل الدولار القوي الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

ويقول إدوارد مويا، كبير المحللين في OANDA، إن السوق تركز على مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، وإذا أشار إلى المزيد من الزيادات في الأسعار فقد يضر ذلك الذهب، لكن إذا اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي نبرة حذرة، فسيكون ذلك خبرًا جيدًا للذهب.

محضر اجتماع لجنة السياسة الفيدرالية

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماع لجنة السياسة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقدة من 3 إلى 4 مايو، في وقت لاحق من اليوم.

رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو

ويتوقع المستثمرون رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو، ووعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول برفع أسعار الفائدة إلى أن يكون هناك دليل على انخفاض التضخم.

ارتفاع أسعار الفائدة يحد من جاذبية الذهب

وعلى الرغم من أن الذهب غالبًا ما يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقوض جاذبيته لأنها تميل إلى رفع عائدات السندات، ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك السبائك ذات العائد الصفري.